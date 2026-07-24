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ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 2 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

BANGLADESH PRESIDENT RESIGNS
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 5:24 PM IST

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ಢಾಕಾ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸದ ವಕ್ತಾರ ಬಂಗಾಭಬನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಲಿರುವ ಸಂಸತ್​ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಫೀಜುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1971ರ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರು 2023 ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ನಂತರವೂ ಅವರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

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MOHAMMED SHAHABUDDIN
BANGLADESH
MOHAMMED SHAHABUDDIN RESIGNS
BANGLADESH PRESIDENT RESIGNS

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