ಬಸ್ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು 23 ಜನ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾ ನದಿಗೆ ಬಸ್ ಬಿದ್ದು 23 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಸ್ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 8:59 AM IST

ರಾಜ್‌ಬರಿ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಬಸ್ ನದಿಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು 23 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಏನಾಯ್ತುು?: ದೌಲತ್ಡಿಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಸ್ ಪದ್ಮಾ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಬಸ್ ರಾಜ್ಬರಿಯಿಂದ ಢಾಕಾಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಬರಿ ರಾಜಧಾನಿ ಢಾಕಾದಿಂದ 128 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

"ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 23 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬದುಕುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ನಾನು ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದೆ. ಬಸ್ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್‌ಬರಿಯ ಕಲುಖಾಲಿ ಉಪಜಿಲ್ಲಾದಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜುಲ್ ಎಂಬಾತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಈಜಿ ಬದುಕುಳಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಇವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

