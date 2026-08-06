ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದ: ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 9:46 AM IST
ಢಾಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಯುತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬುಧವಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತನ್ನ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2024 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದವಾದ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ವರ್ಚುಯಲ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ, ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಸೀನಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoFA) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾನತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಪರಸ್ಪರರ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು MoFA ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಢಾಕಾದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಹಸೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೂರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಢಾಕಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ - ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಅಶಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಾವು- ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.
ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು ಎಂದು ಹಸೀನಾ ತಮ್ಮ ವರ್ಚುಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನ ವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಚರ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕತ್ವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹಸೀನಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರು ಫ್ಯಾಸಿಸಂನ ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು MoFA ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಇದು ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಈ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್!
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಿ: ಇರಾನ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್