ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಈದ್​​​​ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ‘ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌’ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಜೀವದಾನ!

ಈದ್​ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್ ಎಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆಯಂತೆ.

By PTI

Published : May 28, 2026 at 1:51 PM IST

ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಲುವ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಆಲ್ಬಿನೋ (ಬಿಳಿ) ಎಮ್ಮೆಯು ಈದ್​ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಂದು ಈದ್ ಆಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಿನೋ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು 700 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಡದಂತೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಢಾಕಾದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ವಿಶೇಷ ಎಮ್ಮೆಯು ಇನ್ನೂ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೆಡ್ ಹಾಗೂ ಕೇರ್‌ಟೇಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ: ಎಮ್ಮೆಯ ಮಾಲೀಕ ಮೊನಿರುಝ್ ಜಮಾನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಈ ಅಪರೂಪದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಡವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಈ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಮ್ಮೆ, ಹಸು ಅಥವಾ ಗೂಳಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ಮಾಜಿ ಮಾಲೀಕರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಅಪರೂಪದ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಈ ಎಮ್ಮೆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾ: ವಿಶಿಷ್ಠ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಎಮ್ಮೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದವು. ಜನರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ, ಆಹಾ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ಎಮ್ಮೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಲ್ಬಿನೋ (ಬಿಳಿ) ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಮೇಕೆ, ಕುರಿ, ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

