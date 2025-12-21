ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ, ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೇರಿಕೆ: ಹತನಾದ ಹಾದಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಯುವಕ ದೀಪು ದಾಸ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರಗೆ 10 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಕಿಲಾಬ್ ಮಂಚ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉದ್ರಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
December 21, 2025
ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಹಿಂದು ಯುವಕ ದೀಪು ಚಂದ್ರಾ ದಾಸ್(27) ಅವರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶನಿವಾರ 7 ಜನ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಟಾಲಿಯನ್ (RAB) ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯುನುಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಹಿಂದು ಯುವಕನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮೈಮೇನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಲುಕಾದ ಮೈಮೇನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದು ಯುವಕ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಜೆನ್ಸಿ 10 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರ ವಿವರ: ಮೊಹ್ಮದ್ ಲಿಮೊನ್ ಸರ್ಕಾರ್(19), ಮೊಹ್ಮದ್ ತರೇಕ್ ಹೊಸೇನ್ (19), ಮೊಹ್ಮದ್ ಮಾಣಿಕ್ ಮಿಯಾ(20), ಇರ್ಷಾದ್ ಅಲಿ(39), ನೈಜುಮ್ ಉದ್ದೀನ್ (20), ಅಲೋಮ್ಗಿರ್ ಹೊಸೇನ್ (38) ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಮದ್ ಮಿರಾಜ್ ಹೊಸೇನ್ (46), ಮೊಹ್ಮದ್ ಅಝ್ಮೊಲ್ ಹಸನ್ ಸಾಗಿರ್(26), ಮೊಹ್ಮದ್ ಶಾಹಿನ್ (19) ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಮದ್ ನಝ್ಮುಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ 10 ಮಂದಿ ಶಂಕಿತರ ಪೈಕಿ 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದೇವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವ ಆರೋದಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ದೀಪು ಚಂದ್ರಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉದ್ರಕ್ತರ ಗುಂಪು ಮೈಮೇನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣುಹಾಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿತ್ತು. ಈ ಕತ್ಯವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿಂದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ವೇದಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಡಿ.12 ರಂದು ಹಾದಿ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಡಿ. 12 ರಂದು ಶರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾದಿ, ಮುಂಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಶನಿವಾರ ಆತನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ: ಇಂಕಿಲಾಬ್ ಮಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಹಾಯಕ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಸೈಹ್ಲೇಟ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದ ಢಾಕಾ ಟ್ರೈಬುನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಂಕಿಲಾಬ್ ಮಂಚ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾದಿ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿನಮಳೆಗರೆದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆತ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, 'ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಢಾಕಾ-ಢಾಕಾ, ಢಾಕಾ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ರಕ್ತ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಂಕಿಲಾಬ್ ಮಂಚ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಯುನುಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
