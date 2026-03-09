ಇರಾನ್ ನೂತನ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕರಾಗಿ ಖಮೇನಿ ಮಗ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಆಯ್ಕೆ
ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 9, 2026 at 7:17 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮಗ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ನೂತನ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ತಜ್ಞರ ಮಂಡಳಿ ಭಾನುವಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ
ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಹತ್ಯೆಯಾದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ತಜ್ಞರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
56 ವರ್ಷದ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ತಜ್ಞರ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮೂರನೇ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
