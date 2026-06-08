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ಇರಾನ್​​ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬೇಗನೇ ವಾಪಸ್​ ಬನ್ನಿ: ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

IRAN ISREAL US WAR
ಇರಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿ (ANI)
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By ANI

Published : June 8, 2026 at 1:56 PM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆಗಳು ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯು ಹೊಸ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

"ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಇರಾನ್​ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಭಾರಿ ಸೇನಾ ಜಮಾವಣೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾಯುದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ತುರ್ತು ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

100ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಂಘರ್ಷ: ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪಡೆಗಳ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯು ಇಂದಿಗೆ ನೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವಾದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೂ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಎರಡು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಬೈರುತ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಸೋಮವಾರದ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಈ ಹಠಾತ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ತಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.

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TAGGED:

INDIAN EMBASSY
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AVOID TRAVEL TO IRAN
ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ
IRAN ISREAL US WAR

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