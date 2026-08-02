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ಬ್ರಾಡ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ: ಹಿರಿಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಪುರ್ಜಾ ಸೇರಿ 10 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಹತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಹಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ಪೈನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಎಸಿಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Nepalese-British mountaineer Nirmal Purja
ನೇಪಾಳದ-ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಪುರ್ಜಾ (File/AFP)
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By PTI

Published : August 2, 2026 at 11:16 AM IST

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ಕಠ್ಮಂಡು/ಲಾಹೋರ್​: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಡ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ-ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಪುರ್ಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

43 ವರ್ಷದ ಪುರ್ಜಾ, ನೇಪಾಳದ ಐವರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಓಮನ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ತಲಾ ಓರ್ವ ಪರ್ವಾತಾರೋಹಿ ಗುರುವಾರ ಕೆ2 ಬಳಿಯ ಕಾರಕೋರಂ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಡ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರ್ಜಾ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಡ್ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ್ಜಾ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಮಪಾತ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

"ಬ್ರಾಡ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಮಪಾತ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ್ 'ನಿಮ್ಸ್‌ದೈ' ಪುರ್ಜಾ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಬೇಸರವಾಗಿದ" ಎಂದು ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಡಿಶನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇಂದು, ನಾವು ನಿಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪುರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಗುರುಂಗ್ (ಯುಕ್ತ) ಮತ್ತು ನಿಮಾ ಶೆರ್ಪಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

"ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ; ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಾವು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ನಾಯಕ ಅವರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಹಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಓಮನ್‌ನ ನಾಧಿರಾ ಅಹ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಲ್ ಹಾರ್ತಿ, ನೇಪಾಳದ ಪುರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಗುರುಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಲ್ಲೊರಿ ಗೀಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ಪೈನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಎಸಿಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸ್ಕಾರ್ಡುಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಶನಿವಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಉಳಿದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಶವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಜನರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲುಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರ ರಾಣಾ ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಐದು ನೇಪಾಳದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಕೂಡ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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