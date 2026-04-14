ETV Bharat / international

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಭೂಸೇನೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಬಾಸ್

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಸೀಸ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಸೇರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 1:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕ್ಯಾನ್ಬೆರ್ರಾ(ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇನೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸುಸಾನ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಸೀಸ್ ಸೇನೆಗೆ ಬಾಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಯ್ಲ್ ಸದ್ಯ ಜಂಟಿ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಇವರು ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾ ಸೇನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರು ಹೊಸ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಮಂಡ್ ಅವರು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಜಾನ್‌ಸ್ಟನ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹ್ಯಾಮಂಡ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಿಂದ ಇವರು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತತ ಎರಡನೇ ನೌಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಯುಕೆಯುಎಸ್​ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

1987ರಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮೀಸಲು ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಕೊಯ್ಲ್, ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಮಾಂಡರ್ ಮತ್ತು 17ನೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬಕ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹ್ಯಾಮಂಡ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿನಂತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ನೌಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಯುದ್ದ ನೌಕೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ನೌಕಾಪಡೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಟ್ರಂಪ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ 'ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ': ಇರಾನ್

TAGGED:

FEMALE ARMY CHIEF
AUSTRALIA FEMALE ARMY CHIEF
AUSTRALIA ARMY
SUSAN COYLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.