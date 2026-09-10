ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಖ ಕಂಡ ತಿಂಗಳು: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯೂ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 10, 2026 at 1:53 PM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಟ್ಟಿ ಡಾಂಬರು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುವುದು, ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳು ಕರಗಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹವಾಮಾನ ನಿಗಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಿಸಿದ ಏಕೈಕ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರಗಳ ತಾಪಮಾನವೂ ಯರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.
ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನವರು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 1 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮಾನವ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ 16.96 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 2023ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಿಂತ 0.01 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಈಗಾಗಲೇ 1.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬುಗ್ಗೆ: ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಶಾಖವನ್ನು ಸಮುದ್ರಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ತಾಪಮಾನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ನಾಶವಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೊ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದೆಯೂ ಕಾದಿದೆ 'ಬಿಸಿ' ಹೊಡೆತ: ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್ ಆಗಲಿವೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ಹೊರತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಭೀಕರತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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