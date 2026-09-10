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ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್​​ ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಖ ಕಂಡ ತಿಂಗಳು: ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್​​ ತಿಂಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯೂ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸೌತ್​ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದಾಗಿ ಕೊಡೆಯ ಮೊರೆ ಹೋದ ಜನರು. (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2026 at 1:53 PM IST

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ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್​): ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಟ್ಟಿ ಡಾಂಬರು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುವುದು, ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​ ವಸ್ತುಗಳು, ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್​ ದೀಪಗಳು ಕರಗಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹವಾಮಾನ ನಿಗಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್​​ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಿಸಿದ ಏಕೈಕ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರಗಳ ತಾಪಮಾನವೂ ಯರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್​ ಚೇಂಜ್​ ಸರ್ವಿಸ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನವರು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 1 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮಾನವ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್​ ತಿಂಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ 16.96 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 2023ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಿಂತ 0.01 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಈಗಾಗಲೇ 1.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​​ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮುದ್ರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬುಗ್ಗೆ: ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಶಾಖವನ್ನು ಸಮುದ್ರಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್​, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್​ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್​ ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ತಾಪಮಾನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ನಾಶವಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್​ ನಿನೊ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆಯೂ ಕಾದಿದೆ 'ಬಿಸಿ' ಹೊಡೆತ: ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್ ಆಗಲಿವೆ. ಎಲ್​ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ಹೊರತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಭೀಕರತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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