ಕ್ಯಾರಕಸ್ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ; ವೆನಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ
Published : January 3, 2026 at 3:52 PM IST
ವೆನಿಜುವೆಲಾ: ವೆನಿಜುವೆಲಾ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಹಲವು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುರೊ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾರಕಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡುರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಏಳು ಕಡೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಭವನ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ವೆನಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಕಸ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಬೋಟ್ಗಳ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಶನಿವಾರ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಾರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕ ಸೋಮವಾರ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಾದಕವಸ್ತು ದೋಣಿಗಳ ಡಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ ಭೂ ದಾಳಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುರೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಗುರುವಾರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಡುರೊ, ವೆನಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗಾಗಿಅಮೆರಿಕ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇನೆ ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡದ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ವೆನಿಜುವೆಲಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಿಡಿತ ಹೇರುವ ಕ್ರಮದ ಅನುಸಾರಲು ಟ್ರಂಪ್ ಇತರರಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
