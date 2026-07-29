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ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಭಾರತ; ಹಾರ್ಮುಜ್​ನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಖಂಡನೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಅರೇಬಿಕ್​ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

At UNSC, India Voices Strong Support For Palestine, Condemns Attacks On Ships Transiting Strait Of Hormuz
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 10:39 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು (ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್‌) ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲವಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒದಗಿಸುವ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬದ್ಧ ಎಂದರು.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗು ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಮನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗು ನಾವಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಖಂಡಿಸಿತು.

ಈ ತಿಂಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಿಎಫ್‌ಎಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ಎಂಟಿ ಅಲ್ ಬಹಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಂಟಿ ಮೊಂಬಾಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಖಂಡಿಸಿತು.

ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯತ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನವಿದ್ದು, ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅರೇಬಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ: ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಹರೀಶ್​ ಅವರು, ಕೈರೋದ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು. ಭಾಷಣದ ನಡುವೆ ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಿಂದ ಅರೇಬಿಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್‌ನಂತಹ ಇತರೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನುವಾದಿಸಿದರು.

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TAGGED:

INDIA SUPPORT PALESTINE
PARVATHANENI HARISH
HORMUZ ATTACKS
UNSC
INDIA CONDEMNS HORMUZ ATTACKS

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