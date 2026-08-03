ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: 8 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : August 3, 2026 at 1:33 PM IST
ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ, ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು 635 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆದಿವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವೋಲ್ಗಾ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಗೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರದ ಸಾರಾಟೋವ್ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ 1,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಉಡ್ಮುರ್ಟಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಗೊರೊಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಐವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾಟೋವ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ದೀರ್ಘ - ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಾಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಾವು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀವ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಲುಗಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಡಿಪೋವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಾಟೋವ್ ತೈಲ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾರಾದಲ್ಲಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ಬೆರ್ರಿಸ್ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೀವ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 18 ರಿಂದ, ಕೀವ್ ಸುಮಾರು 12 ವೈಲ್ಡ್ಬೆರ್ರಿಸ್ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, 2022 ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಉಕ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ವೈಲ್ಡ್ಬೆರ್ರಿಸ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ನಾಗರಿಕರ ವರೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯದ್ಧ ಮುಗಿಸಲು ಮಾಸ್ಕೋದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: