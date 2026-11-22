ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿ ಮಗುಚಿ 24 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿ ಮಗುಚಿ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 22, 2026 at 9:32 AM IST
ಅಬುಜಾ (ದಕ್ಷಿಣ ನೈಜೀರಿಯಾ): ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಯೊಂದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 24 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಯೆಲ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಜೀರಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರ ಮಂಜೊ ಎಝೆಕಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭರದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರ ಮೂಸಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈವರೆಗೆ 24 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ವೇಳೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ದಡದತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಆತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿದ ಬಳಿಕ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೋಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಯೆಲ್ಸಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ದೋಣಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
"ನಿಗದಿ ಮೀರಿ ಭಾರ ಹಾಕುವುದು, ಅತಿ ವೇಗ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಯೆಲ್ಸಾ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಎಬಿಯುವೌ ಕೊಕು-ಒಬಿಯಾಯಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ದುರಂತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತ ದೋಣಿಗಳಿಂದ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಿಬೂಟಿ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 139 ಜನ ಸಾವು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 139 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8-9ರ ರಾತ್ರಿ ಜಿಬೂಟಿಯಿಂದ ಯೆಮೆನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 305ರ ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
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