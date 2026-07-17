ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಅಬ್ಬರ: ಕನಿಷ್ಠ 12ಸಾವಿರ ಸಾವು: ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ
ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : July 17, 2026 at 10:18 AM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಭಾರಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12,000 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಎಫ್ಪಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 22 ಮತ್ತು 28ರ ನಡುವೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಎಫ್ಪಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಉತ್ತುಂಗ, ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 18 ಮತ್ತು 28ರ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಶಾಖದ ಅಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2,200 ಸಾವುಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮರಣ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ (ಯುರೋಮೊಮೊ)ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನು 14,260 ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 24 ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯುರೋಮೊಮೊದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಬೇಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುರೋಪ್ನ WHO ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆನ್ರಿ ಪಿ. ಕ್ಲುಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಶಾಖವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಬೇಸಿಗೆಯ ವಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ಜುಲೈ 2022. ಆಗ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು.
ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಸ್ಟೇಟನ್ಸ್ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಯುರೋಮೊಮೊದ ಸಂಯೋಜಕ ಲಾಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾವು: ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರಣ ಮಾನಿಟರ್ MoMo ಜೂನ್ 22 ಮತ್ತು 28 ರ ನಡುವಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ 610 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು 85 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ಆದರೆ, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯು 5,780 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಫೆಡರಲ್ ಕಚೇರಿ ಡೆಸ್ಟಾಟಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಡೆಸ್ಟಾಟಿಸ್ 7,100 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಶಾಖದ ಅಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಜೂನ್ 22-28ರ ಅದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2,025 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೈನ್ಸಾನೊ ಜೂನ್ 18 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1 ರ ನಡುವೆ 1,747 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 24 ಮತ್ತು 30 ರ ನಡುವೆ 85 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
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