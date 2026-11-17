ಮನಿಲಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರುದ್ವಾರ ಖಾಲ್ಸಾ ದಿವಾನ್ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ
ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರುದ್ವಾರ ಖಾಲ್ಸಾ ದಿವಾನ್ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
Published : November 17, 2026 at 1:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ ಮನಿಲಾ: ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುರುದ್ವಾರವಾದ 'ಖಾಲ್ಸಾ ದಿವಾನ್ ಗುರುದ್ವಾರ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಪಂಜ್ ಪ್ಯಾರೆ' (ಐವರು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು) ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಲ್ಸಾ ದಿವಾನ್ ಗುರುದ್ವಾರವನ್ನು 1901 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 1903 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತು. 1924 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಖಾಲ್ಸಾ ದಿವಾನ್' ಎಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಖಾಲ್ಸಾ ದಿವಾನ್ ಗುರುದ್ವಾರವು ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುರುದ್ವಾರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಖಾಲ್ಸಾ ದಿವಾನ್ ಗುರುದ್ವಾರವು ಭಾರತೀಯ - ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಸ್ಕೂಡೆರೊ ಮತ್ತು ಮನಿಲಾ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊ ಮೊರೆನೊ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನೀಲಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
23ನೇ ಆಸಿಯಾನ್ - ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು 21ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ಮನಿಲಾವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸಿಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಆಸಿಯಾನ್ - ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆಯು, ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2026-2030ರ ಅವಧಿಯ ಆಸಿಯಾನ್ - ಭಾರತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
21ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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