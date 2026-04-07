ಟ್ರಂಪ್​ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗಲ್ಲ; 1.40ಕೋಟಿ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಜೀವ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ; ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​​ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

14 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

As Trump's deadline looms, Iran President asserts '
ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಜೀವ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ; ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​​ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
Published : April 7, 2026 at 2:47 PM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇರಾನಿಯನ್ನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇರಾನ್‌ಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ಉಪ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅಲಿರೆಜಾ ರಹೀಮಿ, ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಬಳಿ ಸೇರಲು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕಲಾವಿದರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರದ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಇರಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ 10 ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆಯವರೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ, ಪೂರ್ವ ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಲಾಯುಗ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಇರಾನ್‌ನ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ; ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಟೆಹ್ರಾನ್​​

ಅಂತರ್​ರಾಜ್ಯ ಎಲ್​​ಇಟಿ ಉಗ್ರ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು: 16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಬಂಧನ

ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದ ಅಂಧತ್ವ: 11 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಈಜಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈಶ್ವರಿ

