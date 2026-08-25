ವೀಸಾ ನೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಭಾರತೀಯರ ಅಮೆರಿಕದ ಕನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ!
H1-B ವೀಸಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಯಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಇದೀಗ ವೀಸಾ ಸಂದಿಗ್ದತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 1:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎಚ್1-ಬಿ ವೀಸಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವೊಂದರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ನಿಲೋತ್ಪಲ್ ಸನ್ಯಾಲ್, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನನ್ನ H1-B ವೀಸಾದ ಅವಧಿಯು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 10.5 ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಸಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಒತ್ತಡದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಹ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2026ರ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ H1-B ವೀಸಾ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, H1-B ವೀಸಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಯಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಇದೀಗ ವೀಸಾ ಸಂದಿಗ್ದತೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬೇರೂರಿರುವ ಭಾವನೆ ಎಂದರೆ, ವಲಸಿಗರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಡೀಪಾರು ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ H-1B ಹಾಗೂ ಇತರ ವೀಸಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿದೇಶಿಯರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು, ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಇರುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗಡೆಯೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಬೆರಾರ್ಡಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕೀಲೆ ರೊಸನ್ನಾ ಬೆರಾರ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹೆದರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ನೀಡುವ ಒಟ್ಟು H-1B ವೀಸಾಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 71ರಷ್ಟು ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೌಶಲವುಳ್ಳ ಭಾರತೀಯರೇ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?: ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, H-1B ಮತ್ತು L-1 ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಆಡಳಿತವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ H-1B ವೀಸಾಗಳಿಗೆ 1,03,265 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೋಮವಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು 'ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ' ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವು ಹೊಸ H-1B ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,00,000 ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುವ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಘೋಷಣೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿದೇಶಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ 60 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ - ಹುಡುಕಾಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ 60 ದಿನಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ಭವಿಷ್ಯದ ವಲಸಿಗರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?: ಅಮೆರಿಕದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೀಸಾ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಸಾಗಳು ಈಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಮಯವನ್ನು 60 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯಿಂದ 30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಪಿಟಿ ಎಫ್-1 ವೀಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು, ವೀಸಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಬಿಗಿಯಾದ ವಲಸೆ ಜಾರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಾಣಗಳತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮೈಂಡ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್'ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಗುಪ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?: ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಲಿಸಿ'ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ವೀಸಾ ನೀತಿಗಳು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಶೇ. 33 ರಿಂದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 33 ರಿಂದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಗಲುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ವೃತ್ತಿಪರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಏರುಪೇರುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಡ್ರಿಮ್ ಕೆರಿಯರ್ ಎಂಬ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಯುಷ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಡೀ ದೇಶವು ವಲಸಿಗರಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೀತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
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