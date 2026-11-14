ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಇರಾನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೇನಾ ಬಲವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಅರಘ್ಚಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಇರಾನ್ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರಘ್ಚಿ, ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದಿನ 51ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : November 14, 2026 at 7:33 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದಿನ (UN Charter) ಅಡಿ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಕ್ಕು ಇರಾನ್ಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ - ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಅರಘ್ಚಿ ಜಪಾನ್ನ ಕ್ಯೋಡೋ ನ್ಯೂಸ್ ಗಾಗಿ ಬರೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಸೇನಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಇರಾನ್ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದಿನ 51ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಇರಾನ್ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅರಘ್ಚಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದವನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಲಪ್ರಯೋಗವು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವು - ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ - ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧೋತ್ತರ ರಾಜಕೀಯ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದಿನ 2(4)ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವು ನಡೆಸಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಯುಎನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಥಾಪಿತ ತತ್ವಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿಡಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51 ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಎಲಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಇರಾನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅರಘ್ಚಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧೀನವಾದರೆ ವಿಶಾಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಬಲಿಪಶುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪಶುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಅಡಿಪಾಯಗಳು, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದಿನ ಅಧಿಕಾರವೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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