ETV Bharat / international

ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್​ ಕೋರ್ಟ್

ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್​ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

appeals-court-says-us-government-can-keep-collecting-ten-per-cent-tariffs-for-now
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 12, 2026 at 3:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್​ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್​​ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಜಯ ನೀಡಿತು. ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ವಿಶಾಲವಾದ ಎರಡಂಕಿಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. 1974ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 122ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳು ಜುಲೈ 24ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಳಸದ ಸೆಕ್ಷನ್ 122, 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿಭಜಿತ ಸಮಿತಿಯು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ನಂತರ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಫೆಡರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಸ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಶೇ.15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್

TAGGED:

TRUMP TARIFFS
US APPEALS COURT
USA
TARIFFS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.