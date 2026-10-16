ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ದ್ವೇಷ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಸಕರ ಕಳವಳ
ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಚನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೆನೆಟರ್ಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 16, 2026 at 1:09 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ನ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಚಿಕಾಗೋ ಸಮೀಪದ ಪ್ಯಾಲಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ದ್ವೇಷವು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ಯಾಲಟೈನ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೋಸ್ ಪಾಪೊರಾಕಿಸ್ (19) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬಂದೂಕು ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಆತನ ಸ್ಕೆಚ್ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೆನೆಟರ್ ಶುಮರ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಆ ದ್ವೇಷವು ಹಿಂಸಾಚಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಚನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೆನೆಟರ್ಗಳಾದ ಚಕ್ ಶುಮರ್, ಜಾನ್ ಕಾರ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ರೋಸೆನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ನ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ದಾಳಿ ವಿಫಲವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತವರ್ಣೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಈ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಾಗ, ನಾನೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶ್ವೇತವರ್ಣೀಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚತಾವಾದಿಗಳ ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕೆಂದು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಜೊನಾಥನ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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