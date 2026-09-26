ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಧೋರಣೆ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಕೆ ಸ್ಥಾನ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ?
ಭಾರತವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು, ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು, ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 2:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು, ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರು, ಎರಡೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಮದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸ್ಥಾನ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, 2028 - 2029ರ ಅವಧಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಯು, ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೆಯದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಣಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹತ್ತು ಖಾಯಂ ಅಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ಐದು ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ವೀಟೋ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತವು ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು, ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು, ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸದಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಭಾರಿ ಟಿ.ಎಸ್. ತಿರುಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮೂಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ.
ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಡಲು ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಾರದು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಯುಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ್ದವು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 13 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದವು.
ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನವು 'ಶಾಂತಿ' (ಮಾನದಂಡಗಳು, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು) ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಭದ್ರತೆ, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು: 2021 -2022ರ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ದೇಶವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 57 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರರ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೇಶವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಗಣನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2027–28ರ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶವಾದ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಐಬಿಎಸ್ಎ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಿಕೊಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಲಾಕ್ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾರಣೆಯ ಚರ್ಚೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿನ ಖಾಯಂ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇದೆ. 1945ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವವರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ. ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ
ಭಾರತವು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಂಗೇರಿ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ವಿಸೆಗ್ರಾಡ್ ಗುಂಪು' ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವುದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ; ವಿದೇಶಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ