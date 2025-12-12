ಸುಂಕ, H1B ವೀಸಾ ನೀತಿ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ; ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸದರ ಕಳವಳ
ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಂಕವೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸದರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 12, 2025 at 12:39 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್): ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ H1B ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ 100,000 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌಸ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಮಿ ಬೆರಾ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಭವನ ಆಡಳಿತದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಲವಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಎರಡೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಬಯಸುವ ಭದ್ರತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮಿಬೇರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
H1B ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲಿನ 100,000 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕದ ಘೋಷಣೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಾಯಕ ಕ್ಸಿ - ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಘೋಷಿಸಿದ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಯಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಲಸೆಯ ಮೇಲಿನ ತೀವ್ರ ನಿಗ್ರಹದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಯಪಾಲ್, ಟ್ರಂಪ್ ವಲಸೆಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುವ ತಾರತಮ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಏಕೈಕ ಸದಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ನಾನು ಈ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1998 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಜೈ ಶಂಕರ್, ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಸುಂಕ. ನವದೆಹಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
