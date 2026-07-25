ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಮೆರಿಕ!: ಮೈಕ್ರೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಗಡುವು ಪೂರೈಸಿದ 4 ಕಂಪನಿಗಳು; ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಸುಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು 04 ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : July 25, 2026 at 7:39 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಸುಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಲು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗಡುವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವೊಂದರ ಆರಂಭ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪರಮಾಣು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಭಾಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಹೇರಳವಾದ, ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಅನಿಯಮಿತ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾನು 4 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜುಲೈ 4ರೊಳಗೆ ಸುಧಾರಿತ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 3 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ ರೈಟ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗುರಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳು ಆ ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಬುಧವಾರದಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಮಿಷನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ (RFA) ಅಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು US ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಮಿಷನ್, DOEಯ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಮುಂದುವರಿದ AI, ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾದ 278 ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ ರೈಟ್ ಹೇಳಿದರು.
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