ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ US KC-135 ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ, ಎಲ್ಲಾ 6 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವು: US ಮಿಲಿಟರಿ

All 6 Crew Abroad Dead After US KC-135 Refuelling Aircraft Crashes In Iraq: US Military
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 9:58 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು US ಮಿಲಿಟರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ US KC-135 ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು US ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪತನವಾಗಿರುವುದು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ US ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಡೆ ಆಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, CENTCOM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಮಾನವು KC-135 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯು ಸ್ನೇಹಪರ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗಿದೆ.

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಮಾನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಕುವೈತ್‌ನ ಸ್ನೇಹಪರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೂರು ಅಮೆರಿಕನ್​ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದ ಜೆಟ್​ ಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅಮೆರಿಕನ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ F-15E ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಈಗಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ KC-135 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬೋಯಿಂಗ್ 707 ವಿಮಾನದಂತೆಯೇ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಗೆ ಇದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇತರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಮಾನಗಳಂತೆ, ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸರ್ವಿಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಾಯುಪಡೆಯು ಒಟ್ಟು 376 KC-135 ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 151 ಸಕ್ರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿವೆ, 163 ಏರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 62 ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

