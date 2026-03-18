ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಹತ್ಯೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಇರಾನ್: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮೂಲ, ಹುತಾತ್ಮರ ರಕ್ತಪಾತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಎಂದ ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ

ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಚಿಂತಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.

ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಹತ್ಯೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಇರಾನ್: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮೂಲ ಎಂದ IRGC
By ANI

Published : March 18, 2026 at 7:20 AM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಹತ್ಯೆ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಚಿಂತಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಹುತಾತ್ಮರ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತವು ಇತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುತಾತ್ಮರಂತೆ ಗೌರವ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಮಹಾನ್ ಹುತಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಹುತಾತ್ಮರ ರಕ್ತಪಾತವನ್ನು ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಮತ್ತು ಬಸಿಜ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಘೋಲಮ್ರೆಜಾ ಸುಲೈಮಾನಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಯಕತ್ವವು ಇರಾನ್‌ನ ಅಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.

ಲಾರಿಜಾನಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದ ನೆತನ್ಯಾಹು: ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇರಾನ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್​ ಆಡಳಿತವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಇರಾನ್ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದರೋಡೆಕೋರರ ಗುಂಪಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಸಿಜ್‌ನ ಕಮಾಂಡರ್ ನನ್ನು ಸಹ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ವಾಯುಪಡೆಯ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನಿನ ಜನರಿಗೆ ಖಮೇನಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಡೆಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಸುಲಭವೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಐಡಿಎಫ್ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಲಾರಿಜಾನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು. ಸುಲೇಮಾನಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

