ಟೆಹ್ರಾನ್​, ಕೋಮ್​ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುದಾಳಿ: ಕನಿಷ್ಠ 18 ಮಂದಿ ಸಾವು; ಹಾರ್ಮುಜ್​​ ಓಪನ್​​ಗೆ ಹೊಸ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ ಇರಾನ್!

Airstrike On Iranian City Of Eslamshar and kom Kills At Least 18
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 9:16 AM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್​, ಇರಾನ್​: ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಮ್​ ನಗರದಲ್ಲೂ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರೆ - ಅಧಿಕೃತ ಫಾರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೂರ್ ನ್ಯೂಸ್, ಎಸ್ಲಾಮ್‌ಶಾರ್ ಬಳಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರದ ಬೆಳಗಿನ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಷರೀಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ವಿತರಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆನ್​​​​​ ಲೈನ್​​ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಿಂದ 15 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಹೊಸ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ ಇರಾನ್​: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್​ ಹೊಸ ಷರತ್ತನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್​ ವಕ್ತಾರ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹದಿ ತಬತಾಬಾಯಿ, ಯುದ್ಧದ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಷರತ್ತು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್, ಸೋಮವಾರದ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಹೊರ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇರಾನ್​ ಈ ಹೊಸ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದೆ.

