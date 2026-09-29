ಬಂಡುಕೋರರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ರಾಖೈನ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೇನೆಯಿಂದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: 49 ಮಂದಿ ಸಾವು,58 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
ಸೇನಾ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಬಹುಭಾಗವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 9:42 AM IST
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್: ಪ್ರಬಲ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪೊಂದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಪ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 49 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 58 ಮಂದಿ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಖೈನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2021 ರಂದು ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂಕಿ ಅವರ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ಸೇನೆಯು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ, ಸೇನಾ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಬಹುಭಾಗವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಕ್ಯೌಕ್ಟಾವ್ (Kyauktaw) ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಈ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಖೈನ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಬಲ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪಾದ 'ಅರಾಕನ್ ಆರ್ಮಿ' ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಕನ್ ಆರ್ಮಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರಾಕನ್ ಆರ್ಮಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಪ ಎರಡು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ , 58 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಂಪು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರಿ - ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಖೈನ್ನ ಹಿರಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವೈ ಹುನ್ ಆಂಗ್ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಾವುನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್'ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ನಡೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಗಟು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಖೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಅರಾಕನ್ ಆರ್ಮಿ'ಯು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಖೈನ್ನ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಕೋರುವ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2023ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಖೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ 17 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪೈಕಿ 14 ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಖೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಖೈನ್ನ ಮ್ರೌಕ್-ಯು (Mrauk-U) ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 34 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 80 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
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