ETV Bharat / international

ಬೈಡನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು: ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್ ಮಾತು ಪ್ರತಿಶತ ಸರಿ ಎಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​

ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್ ಜೋ ಬೈಡನ್​​ ಆಡಳಿತದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

US President Donald Trump
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
author img

By PTI

Published : May 15, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಅಮೆರಿಕ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ಅವರ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜೋ ಬೈಡನ್​ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೋ ಬೈಡನ್​ ಆಡಳಿತದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ 100 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರುತ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘‘ಮುಕ್ತ ಗಡಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು, ಭಯಾನಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಅತಿರೇಕದ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ!" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಶವನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ 16 ಅದ್ಭುತ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಆ ಅದ್ಭುತ ಏಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅವನತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದೆವು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಅಮೆರಿಕವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್‌ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಆಡಳಿತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ (ಡಿಇಐ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಳಿತದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ - ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ

ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಟ್ರಂಪ್​ ಬೀಜಿಂಗ್​ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

TRUMP XI JINPING TALKS
TRUMP VISIT TO CHINA
JOE BIDEN
RUMP JINPING BIDEN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.