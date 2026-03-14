ಪಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತೀಕಾರ:14 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರ ಸಾವು; ಆಫ್ಘನ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳು ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
By ANI
Published : March 14, 2026 at 8:01 PM IST
ಕಾಬೂಲ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವಾಯುದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಿರಂಗಿ ವಿನಿಮಯದ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿವಾದಿತ ಡುರಾಂಡ್ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕುನಾರ್ ಮತ್ತು ನಂಗರ್ಹಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 14 ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 11 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹನವನ್ನು ಸಹ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಮಿರೇಟ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಾಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇಂದು ಸಂಜೆ 5:00 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಅಫ್ಘಾನ್ ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಫೈಜಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಮ್ಜಾ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಮಿರೇಟ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂದಿನ ವಾಯುದಾಳಿಯ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಬೂಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂದಹಾರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಧನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಾಮ್ ಏರ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೋಲೋ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಹಜ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾಯುಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರ ಜಬಿಹುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಜಿ ಖಾನ್ ಜಡಾ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಾವುನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯ ಮಿಷನ್ (ಯುಎನ್ಎಎಂಎ) ಹೇಳಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪುಲ್-ಎ-ಚಾರ್ಖಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಗಾಯಗಳನ್ನು ಯುಎನ್ಎಎಂಎ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾಗರಿಕ ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ತಕ್ಷಣದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಕಾಬೂಲ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಆಪರೇಷನ್ ಗಜಬ್ ಲಿಲ್-ಹಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
