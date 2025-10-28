ETV Bharat / international

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Talk in Istanbul
ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ (ANI)
By ANI

Published : October 28, 2025 at 9:31 AM IST

ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್​(ಟರ್ಕಿ): ಸದ್ಯ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗುಲಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಅವರು, ಕಾಬೂಲ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯು ರಾಜಕೀಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಎಮಿರೇಟ್​ ವಕ್ತಾರ ಜಬಿಹುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಭಾವತಃ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕಾಬೂಲ್​ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಬೂಲ್​, ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟೋಲೋ ನ್ಯೂಸ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುವಂತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಂಟರ್​ ಸರ್ವೀಸಸ್​​ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್​ (ಐಎಸ್​ಐ) ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್​ ಶಹಾಬ್​ ಅಸ್ಲಾಮ್​, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಟರ್ಕಿಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ವಿಫಲ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೋಲೋ ನ್ಯೂಸ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೈಯದ್ ಜಿಯಾ ಹೊಸೆನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಕತಾರ್​, ಟರ್ಕಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತುಕತೆ
ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ
AFGHANISTAN PAKISTAN WAR
AFGHANISTAN PAKISTAN TALK

