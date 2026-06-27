ಮೂರ್ಖತನದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.
By ANI
Published : June 27, 2026 at 9:22 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಈ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಖತಮ್ ಅಲ್ - ಅನ್ಬಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಿಲಿಟರಿ ವಕ್ತಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ - ಫಿಕಾರ್ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಫಿಕಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
We affirm that this aggression will not go unanswered, and we will choose the appropriate time and place.— العميد إبراهيم ذو الفقاري (@Ibrahim_alFiqar) June 26, 2026
We warn that any further act of folly will be met with a harsh response that will shatter the illusions of the aggressors in the region.
ಮೌನವು ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ.. ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರಾತ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿನ ಗನ್ಪೌಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ - ಫಿಕಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಈ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.
ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಇರಾನ್ M/V ಎವರ್ ಲವ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳು ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಾಡಾರ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದವು.
June 26, 2026
CENTCOM ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕು ಹಡಗು ಒಮಾನಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇರಾನಿ ಪಡೆಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಗಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅನಗತ್ಯ ಆಕ್ರಮಣವು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು CENTCOM ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
CENTCOM ಪಡೆಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ.
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