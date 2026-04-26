ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನ: ಯಾರು ಈ ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್?

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 31 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

WHO IS COLE TOMAS ALLEN
ಬಂಧಿತ ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್ (Truth Social/@realDonaldTrump)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 3:42 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​​ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹಿಲ್ಟನ್‌ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಔತಣಕೂಟದ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ರಹಸ್ಯ ಸೇವಾ ಏಜೆಂಟರು ತಕ್ಷಣ ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಟೊರೆನ್ಸ್‌ನ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರುವ ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್(31) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್​ನ ಮೇ 2025ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾದ ದಾಳಿಕೋರನ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ ಪೋಸ್ಟ್​ನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ-ಡೊಮಿಂಗ್ಯೂಜ್ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಗೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಲೆನ್ ಪಸಾಡೆನಾದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ 2017 ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮತ್ತು ನೆರ್ಫ್ ಬಂದೂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಬಿಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ವ್ಹೀಲ್‌ಚೇರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌ಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಬಿಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲೆನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಶನ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು. ವ್ಹೀಲ್‌ಚೇರ್‌ಗಳ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌ಗಾಗಿ ಅಲೆನ್ ಒಂದು ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ.

ಫೆಡರಲ್ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಲೆನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಗೆ 25 ಡಾಲರ್​​ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ.

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯಾದ C2 ಎಜುಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲೆನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್​ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್​ನಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.

ಆಣ್ವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ "ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಶೂಟರ್" ಯುದ್ಧ ಆಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಲೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

