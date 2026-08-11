ಅಬುಧಾಬಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯುಎಇ ಉಚಿತ ವೀಸಾ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಕಟ: ಈ ಅರ್ಹತೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಅಬುಧಾಬಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ವೀಸಾ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : August 11, 2026 at 8:34 PM IST
ದುಬೈ(ಯುಎಇ): ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಯುಎಇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುಧಾಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಯುಎಇ ಪ್ರವೇಶ ವೀಸಾ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಬುಧಾಬಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಗಲ್ಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಉಚಿತ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳಿವು:
- ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಅಬುಧಾಬಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಆಯ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
- ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು.
- ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರಲು ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯುಎಇಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 6,500 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಬುಧಾಬಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯೇ ಭರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಬುಧಾಬಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಎಮಿರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗರ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವೂ ಹೌದು.
ಭಾರತವು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಮಿರೇಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
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