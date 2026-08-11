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ಅಬುಧಾಬಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯುಎಇ ಉಚಿತ ವೀಸಾ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಕಟ: ಈ ಅರ್ಹತೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ಅಬುಧಾಬಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ವೀಸಾ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

UAE VISA
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By PTI

Published : August 11, 2026 at 8:34 PM IST

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ದುಬೈ(ಯುಎಇ): ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಯುಎಇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುಧಾಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಬುಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಯುಎಇ ಪ್ರವೇಶ ವೀಸಾ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಬುಧಾಬಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಗಲ್ಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಉಚಿತ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳಿವು:

  • ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಅಬುಧಾಬಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಆಯ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಪಾರ್ಟ್​​ನರ್​ಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬುಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
  • ಬುಕಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು.
  • ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರಲು ರಿಟರ್ನ್​​ ಫ್ಲೈಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯುಎಇಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 6,500 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಬುಕಿಂಗ್​​ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಬುಧಾಬಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯೇ ಭರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಬುಧಾಬಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಎಮಿರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗರ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವೂ ಹೌದು.

ಭಾರತವು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಮಿರೇಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

ABU DHABI
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ಯುಎಇ ಉಚಿತ ವೀಸಾ
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