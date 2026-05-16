ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಎರಡನೇ ಕಮಾಂಡ್ ಅಬು-ಬಿಲಾಲ್ ಅಲ್-ಮಿನುಕಿ ಹತ್ಯೆ; ಟ್ರಂಪ್
ಇಂದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜಿರೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 16, 2026 at 12:58 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಬು-ಬಿಲಾಲ್ ಅಲ್-ಮಿನುಕಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈತನನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಐಸಿಸ್ನ ಎರಡನೇ ಕಮಾಂಡರ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಟ್ರೂಥ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇಂದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ಸೇನಾ ಪಡೆ ನಡೆಸಿದ ಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಬು-ಬಿಲಾಲ್ ಅಲ್-ಮಿನುಕಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಐಸಿಸ್ನ ಎರಡನೇ ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈತ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ. ಈತನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್-ಮಿನುಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
ಈತ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಸ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್-ಮಿನುಕಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಸ್ವರೂಪ, ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿವರವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನೈಜೀರಿಯಾ ಪಡೆಗಳು ಉಗ್ರಗಾಮಿತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೊಕೊ ಹರಾಮ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಡಕಾಯಿತರು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಲ್ಲದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.
2025ರ ಬಳಿಕ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಾಯುವ್ಯ ಸೊಕೊಟೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆರೆಯ ನೈಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಹೇಲ್ನನ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನೈಜೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಅಬು-ಬಿಲಾಲ್ ಅಲ್-ಮಿನುಕಿ ಅಥವಾ ಅಬು ಬಕರ್ ಇಬ್ನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲಿ ಅಲ್-ಮೈನುಕಿ ಎಂದೂ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಐಸಿಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಉಪ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
