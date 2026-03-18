'ಹಾರ್ಮುಜ್' ದಾಟಿದ 90 ಹಡಗುಗಳು: ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್

ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸಿವೆ. ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಚೀನಾವು ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಹಡಗುಗಳು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 1:44 PM IST

ಹಾಂಕಾಂಗ್: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಇಂದು 19ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೂ ಇದುವರೆಗೆ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 90 ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೈಲ ರಫ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ 'ಡಾರ್ಕ್' ಸಾಗಾಟದ (dark transits) ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಮುದ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಡಗುಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿವೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100 ಡಾಲರ್​ಗೂ ದುಬಾರಿಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಹಡಗುಗಳು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇರಾನ್ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೀನಾವು ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪ್ಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಪಾಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅನಾ ಸುಬಾಸಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೈಲ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಫ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರೆಡ್ಡಲ್‌ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುನ್ ಕಾವೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ಮತ್ತು 15ರ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 89 ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 135 ಹಡಗುಗಳು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ 89 ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಡಗುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​​ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ 'ಕರಾಚಿ' ಭಾನುವಾರ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಂದರು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ವಕ್ತಾರ ಶಾರಿಕ್ ಅಮೀನ್, ಎಂಟಿ ಕರಾಚಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಡಗು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಡೆತನದ ಭಾರತ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (ಎಲ್‌ಪಿಜಿ) ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಂದಾ ದೇವಿ ಹಡಗುಗಳು ಕೂಡ ಮಾರ್ಚ್ 13 ಅಥವಾ 14ರಂದು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ, ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇರಾಕ್ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಡಗುಗಳು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೀಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇರಾನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನಿನ ಕರಾವಳಿಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೂ ಹಾದುಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಡಗು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೆರೈನ್‌ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳು ಚೀನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲವೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೀನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾವು ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 100 ಡಾಲರೂ ಅಧಿಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ತೈಲವೂ ಸಹ ಹಾರ್ಮುಜ್​ನಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇರಾನಿನ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಹಡಗುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸೋಮವಾರ ಸಿಎನ್‌ಬಿಸಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

