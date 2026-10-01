ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಸುಂಕದ ಬಿಸಿ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಯೋಗ
ಅಮೆರಿಕವು ಒಂದೆಡೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಆಗಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 5:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನ ಉಭಯ ಪಕ್ಷೀಯ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಭೀತಿ ನಡುವೆಈ ಭೇಟಿ ಸಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಒಂದೆಡೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಚೀನಾದ ವಿರುದ್ಧದ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವು ಬಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೌಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬ್ರೈನ್ ಮಾಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಸೋಮವಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ'ದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನ ನಿಯೋಗವು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀಡುವ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆ - 2026 ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಸಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗದ ಬಹುಪಾಲು ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 262 ರ ವಿರುದ್ಧ 159 ಮತಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರಗಿಂಡು ಕಾನೂನನ್ನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಎಸ್ಆರ್ಐಎ ಶಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸಲು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಭಾರತವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವು ದಿನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 2.6 ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಭೀತಿ ಹಾಗೂ ಚೀನಾವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಭಾರತವು ಎದುರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ತೈಲ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ . ನಮ್ಮ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ನಂತರ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿರುವ ಒತ್ತಡವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಭೇಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಂತ್ರವಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆಯ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸಿವೆ,
ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ;.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
2011ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬೋಟಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಖೈದಾ ನಾಯಕ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ ಹತ್ಯೆಗೈದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಡೆಗೋಡೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಕ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೇಟಿಯು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ವೈಷಮ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಾಢವಾಗುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದೇ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಾದರೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ತಡೆಗೋಡೆಯಂತೆ ರಿಗಣಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು"ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿರತೆಯುಳ್ಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚೀನಾ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 30ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದವು.
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಶೇ100ರವರೆಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.ಭಾರತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ವಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು, ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಜಿ-2 ಮಾದರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ತಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೆಲ್ಲಾನಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಜಿ-2 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ. ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಗಳ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಬಹುಧ್ರುವೀಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕುರಿತಾದ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಜಿ 2 ಚೌಕಟ್ಟು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಫೋರಮ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಏರಡು ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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