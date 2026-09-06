'ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಗೆಳತಿಯ ಫೋನ್ ಕರೆ': ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ!
ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 6, 2026 at 8:21 PM IST
ನುವಾಕೋಟ್ (ನೇಪಾಳ): ನೇಪಾಳ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಾಶ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಂಡುಕೇಳರಿಯದ ಹಾನಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. 1300 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶವಗಳು ಈವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಕರೆಯೊಂದು ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೌದು. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೇಪಾಳದ ನುವಾಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧುಂಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವೈದ್ಯ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಜನ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಫೋನ್ ರಿಂಗಣಿಸಿದೆ.
ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15 ಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪುಷ್ಪಾ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಿಶಾಂತ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಹತ್ತಿ ನದಿಯತ್ತ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ರಭಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ತಿಳಿಸಿದಳು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ಆಕೆ ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ ನಾವು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿದೆವು ಎಂದು ನಿಶಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಂತರದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ತುಂಬಿದ ನೀರಿನ ಅಲೆಯು ಎದ್ದು ಬಂದಿತು. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಹಾಸಿಗೆ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದವು ಎಂದು ನಿಶಾಂತ್ ಅಂದಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಗೆಳತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರ ಸಕಾಲಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾದರೂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕುಳಿದೆವು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭೂಕಂಪವನ್ನೂ ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 1,341 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 589 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 5,000 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 13,104 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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