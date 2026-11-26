ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್; ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ; 30 ಜನ ಸಾವು, 24 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ
CAIRO HIGHWAY FIRE : ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಕೈರೋ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 9:59 AM IST
ಕೈರೋ(ಈಜಿಪ್ಟ್): ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 31 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು, 21 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕೈರೋ ಬಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಕೈರೋ ಬಳಿಯ ಗಿಜಾದ ಜನನಿಬಿಡ ವಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳ ನಡುವೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೈರೋ ಉಪನಗರವಾದ ಇಂಬಾಬಾದ ವಾರ್ಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಗಿ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಅಹ್ಮದ್ ಸಮೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವಾಗಿದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು" ಎಂದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದೆಲ್-ಫತ್ತಾಹ್ ಎಲ್-ಸಿಸಿ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಖಲೀದ್ ಅಬ್ದೆಲ್ ಗಫರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳಪೆ ಸಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿವೇಗ, ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಕಳಪೆ ಜಾರಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬೆನಿ ಸೂಯೆಫ್ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 21 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು, 16 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
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