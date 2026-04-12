2024ರಿಂದ ಮಗನನ್ನು ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಟ್ಟ ತಂದೆ: ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ
ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : April 12, 2026 at 10:30 AM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್(ಫ್ರಾನ್ಸ್): 2024ರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಂದೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಹೈಟ್ಜ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಗಡಿಗಳ ಬಳಿಯ ಹ್ಯಾಗೆನ್ಬಾಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಾನ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲಕ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಭ್ರೂಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹುಡುಗ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ.
ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯು 7 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಓದಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಹೈಟ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತನಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಾಲಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಂದೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಲಕ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ. 2024ರಿಂದ ತಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲಕ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆಯ ಸಂಗಾತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ, ಬಾಲಕನ 12 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಂಗಾತಿಯ 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಯಾಗಿರಿಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಬಾಲಕ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
