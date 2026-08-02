ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮಧುರಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಐವರು ಸಾವು, 41 ಮಂದಿ ಕಾಣೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದ 41 ಮಂದಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : August 2, 2026 at 8:11 PM IST
ಸುರಬಯಾ(ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ): ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಹಡಗು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದ 41 ಮಂದಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧುರಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 225 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುರಬಯಾ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಡಗಿನವರು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು ಎಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸರ್ನಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಡಗಿನ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಹಡಗುಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮೀಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
🔴 BREAKING: At least 5 people are dead and 41 missing after a ferry caught fire off Indonesia’s Madura Island. pic.twitter.com/DP0ZFh2ohQ— Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 2, 2026
ಹಡಗಿನ ನಿರ್ವಾಹಕ ಪಿಟಿ ಅಟೋಸಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಪಂಗ್ ಪೆಲಾಯರನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸುರಬಯಾ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಸರ್ನಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುರಾ ದ್ವೀಪದ ಉತ್ತರ ತುದಿಯ ಬಳಿ ಹಡಗು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹತ್ತಿರದ ಸರಕು ಹಡಗು ಮೆರಾಟಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 3 ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಹಡಗು ಬುರುವಾನ್ ಸಪುಡಿ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಸುಮಾರು 19 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಭಯಭೀತರಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಡಗಿನ ಡೆಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹತ್ತಿರದ ಹಲವಾರು ಹಡಗುಗಳು 225 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು ಮತ್ತು ಐದು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 41 ಜನರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸುರಬಯಾದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಹಡಗನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
KMP Mutiara Sentosa 2 kebakaran di perairan utara Sumenep, Madura.minggu, 2 Agustus 2026— ᶜⁱᶜᵃᵍ ᵈⁱ ᴰⁱⁿᵈⁱⁿᵍ (@creeping5ilence) August 2, 2026
Akibat musibah ini, empat orang dilaporkan tewas. Tim gabungan mengerahkan 9.kapal yg ada disekitar lokasi terbakarnya KMP mutiara sentosa dalam melakukan evakuasi pic.twitter.com/t8YcwoRXVH
ಸುಮೆನೆಪ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಗಾಳಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸಮುದ್ರದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳ ಕಾರಣ ದಡಕ್ಕೆ ಅವು ಮರಳಿದವು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತು.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 17,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೀಪಗಳ ದ್ವೀಪಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: