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ಮೆಕ್ಸಿಕೋ - ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 7.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರಾವಳಿಯ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಾವು - ನೋವು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಭೂಕಂಪ GUATEMALA BORDER EARTHQUAKE TAPACHULA
ಸುಚಿಯೇಟ್ ನದಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 9:02 AM IST

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ಮೆಕ್ಸಿಕೋ : ಮೆಕ್ಸಿಕೋ-ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 7.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ಹಾನಿಯ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ವಿಲ್ಸ್ ಸೆರ್ಡಾನ್‌ನಿಂದ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (30 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇರುವ ಭೂಕಂಪವು 7.3 ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ಜಿಎಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರದಿಂದ ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್​ವರೆಗೆ ಅದರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಅಕ್ವಿಲ್ಸ್ ಸೆರ್ಡಾನ್‌ನ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (30 ಮೈಲುಗಳು) ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಯಾಪಾಸ್ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಮತ್ತು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (9 ಮೈಲುಗಳು) ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 7.3 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಯುಎಸ್‌ಜಿಎಸ್) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾದ ಟಪಾಚುಲಾದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನವು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ನಾವು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಅದು ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತಗೊಂಡೆವು ಎಂದು ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಲೆಜಾಂಡ್ರಾ ಮೆಂಡೋಜ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸುನಾಮಿ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಸ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತಗೊಂಡರು. ಕೆಲಸದ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಅದು ಭೂಕಂಪದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸುಚಿಯೇಟ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಎಲ್ಮರ್ ವಾಜ್ಕ್ವೆಜ್ ಗಲ್ಲಾರ್ಡೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಭೂಕಂಪ
GUATEMALA BORDER EARTHQUAKE
TAPACHULA
ಭೂಕಂಪನ
MEXICO EARTHQUAKE

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