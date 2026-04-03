ಇರಾನ್​ನ ಬಿ1 ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ; 8 ಸಾವು, 95 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಇರಾನ್​ನ ಕರಜ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿ1 ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

8 killed, 95 injured as US-Israeli strikes hit Iran's B1 Bridge
ಇರಾನ್​ನ ಬಿ1 ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್​- ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ (ANI)
By ANI

Published : April 3, 2026 at 4:39 PM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್​): ಅಮೆರಿಕ- ಇಸ್ರೇಲ್​ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 8 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 95 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೆಸ್​ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್​ನ ಕರಜ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿ1 ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ದಿನವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೊರಾಂಗಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಸದ್​ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್​ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಲವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಯುದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಅಲಿಯೆವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೇ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಶಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್​ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರು ತೋರಿದ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲಿಯೆವ್​, ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರತಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಾರ್ಗ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಘ್ವಿ ಕೂಡ ಫಿಲಿಪಿನೋ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗ ಮಾರಿಯಾ ತೆರೇಸಾ ಲಜಾರೊ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾರ್ಮೂಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ತಡೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇರಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಆಡಳಿತದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್​ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಲಜಾರೊ, ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಇರಾನಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೇ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿಗೂ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.

