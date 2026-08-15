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ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 7.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುನಾಮಿ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

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ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 7.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 10:42 AM IST

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ಜಕಾರ್ತಾ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ದ್ವೀಪದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಭೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (BMKG) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ನುಸಾ ತೆಂಗಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಂಬೇಯಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿದ್ದು, 15 ಕಿಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಭಯಭೀತರಾದ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾವುನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ತೀವ್ರ ಕಂಪನದ ನಂತರ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಹವಾಮಾನ, ಭೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (BMKG) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

"ಪೂರ್ವ ನುಸಾ ತೆಂಗಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಸುಲವೇಸಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ನುಸಾ ತೆಂಗಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಭೂಕಂಪವು ಹೊಂದಿದೆ " ಎಂದು ಬಿಎಂಕೆಜಿ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಾಂಟೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಪೆಸಿಫಿಕ್ "ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್"ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವು 120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಕ್ರಿಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾತ್ರಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ 9.1 ತೀವ್ರತೆಯ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪವು ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾರು 1,70,000 ಸೇರಿದಂತೆ 2,20,000 ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು.

2018 ರಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಲೊಂಬೋಕ್ ದ್ವೀಪವು ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಯಿತು, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಈ ದುರಂತದ ವೇಳೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾದ ಲೊಂಬೋಕ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಸುಂಬಾವಾದಲ್ಲಿ 550ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಘಡ ಸುಲವೇಸಿಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಪಲು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಸುನಾಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 4,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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TSUNAMI WARNING
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಭೂಕಂಪ
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