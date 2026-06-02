ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದ: 6 ಜನರನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ 6 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು, ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : June 2, 2026 at 9:58 AM IST
ಅಯೋವಾ (ಅಮೆರಿಕ): ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಯೋವಾದ ಮಸ್ಕಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 7 ಜನರು ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯನ್ನು ರಯಾನ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಮೆಕ್ಫಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್(52) ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಆರೋಪಿ, ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಮಸ್ಕಟೈನ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 12:12 ಗಂಟೆಗೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ನಾಲ್ವರು ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಪಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಂದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ: ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಆರೋಪಿ ರಯಾನ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಮೆಕ್ಫರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಕ್ಫರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನನ್ನು ಸಮೀಪದ ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿಯ ರಿವರ್ಫ್ರಂಟ್ ಟ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಆತನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲಿನ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯ. ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕಟೈನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಂಥೋನಿ ಕೀಸ್ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ತೀವ್ರ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳ ವರದಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗಂತುಕರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುವ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ.