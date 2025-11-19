ETV Bharat / international

ಭೀಕರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್​ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿ 631 ಜನರ ಸಾವು: ವರದಿ

ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 631 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 429 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು PDMA ಹೇಳಿದೆ.

631 people die in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa
ಈ ವರ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಾವು ನೋವು (ANI)
author img

By ANI

Published : November 19, 2025 at 6:50 AM IST

2 Min Read
ಪೇಶಾವರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 2025ರ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 631 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ARY ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ PDMA, ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 631 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 429 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 202 ಪುರುಷರು, 190 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 239 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ 207 ಪುರುಷರು, 86 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 145 ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. PDMA ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 7,153 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, 3,798 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ 1,089 ಮನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, 2,700 ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 796 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. 166 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 593 ಶಾಲಾ ಆವರಣಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು PDMA ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ, ಮೋಡದ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 853 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NDMA) ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯು ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಡಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಈ ಮಳೆಯು ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

631 PEOPLE DIE IN PAKISTAN
KHYBER PAKHTUNKHWA
ಭೀಕರ ಮಳೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್​ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ
FLOOD RELATED INCIDENTS

