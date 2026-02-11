ಬಾಂಗ್ಲಾ: ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೇ 62 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದು ಹಣ ದೋಚಿದ್ರು!
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಆತನ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 11, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : February 11, 2026 at 7:30 AM IST
ಢಾಕಾ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಸುಮಾರು 62 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಆತನ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೇ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಭೀಕರವಾಗಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸೇನ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವರು ಬೋಗರ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಭಾಯ್ ಭಾಯ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್' ಮಾಲೀಕ ಹಾಗು ಸೌತ್ಕಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಿರೋಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹರಿತ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೇ ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಸೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಇರಲಿಲ್ಲ- ಮಗ: "ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣವನ್ನೂ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸುಜನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಹಂತಕರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ, ತೀವ್ರಗಾಮಿ ನಾಯಕ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಎಂಬಾತನ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮತಾಂಧರು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಗರದ ಬಲುಕಾದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಾರ ದೀಪು ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಮತಾಂಧರು ಅತ್ಯಂತ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದರು.
45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15 ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆ: ಕಳೆದ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ನಿರ್ದಯ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೇದಿಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿರುವ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏಕತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ 51 ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನಾಳೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನಡೆದ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?: 2022ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 13.13 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 7.95 ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
