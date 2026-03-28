ಯುಎಇ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಅವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ 5 ಭಾರತೀಯರು: ವರದಿ
ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇರಾನ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಡೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
Published : March 28, 2026 at 2:59 PM IST
ದುಬೈ: ದೇಶದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ತಡೆದ ನಂತರ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಖಲೀಫಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಿದ್ದ ಅವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಐವರು ಭಾರತೀಯರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಶನಿವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಅಬುಧಾಬಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದು ಐವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆದ ನಂತರ ಅವಶೇಷಗಳು ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಕೆಇಝಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎರಡು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ದುರಂತ ಸಾವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಎಲ್ಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಬುಧಾಬಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಇರಾಕ್ನ ಎರ್ಬಿಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ
ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಇರಾಕ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕುರ್ದಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಗರವಾದ ಎರ್ಬಿಲ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಎಫ್ಪಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರ್ಬಿಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ.