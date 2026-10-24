ಟಿಬೆಟ್ ಬಳಿಕ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚುರುಕು
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
Published : October 24, 2026 at 7:55 PM IST
ಬೀಜಿಂಗ್/ಲಾಸಾ: ನೆರೆಯ ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ 7.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿ 16 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 76 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಶನಿವಾರ ಚೀನಾದ ಕ್ವಿಂಗ್ಹೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ವಾಯುವ್ಯ ಚೀನಾದ ಕ್ವಿಂಗ್ಹೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಝಡೋಯ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4:39 ಕ್ಕೆ (ಬೀಜಿಂಗ್ ಸಮಯ) ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ 32.54 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 93.97 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಭೂಕಂಪ ಜಾಲ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಭೂಕಂಪನ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಟಿಬೆಟ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗ್ಕ್ ನಗರದ ಬಕೆನ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:33 ಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) 7.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 12,489 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಚೀನಾ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ತುರ್ತು ಸಂವಹನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು (UAV) ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 834 ಮರುಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು 4.0 ಮತ್ತು 4.9 ರ ತೀವ್ರತೆಯಷ್ಟಿದ್ದವು.
ಗಾಯಗೊಂಡ 76 ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 11 ಜನರಲ್ಲಿ ಐವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
4,651 ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2,000 ಪೂರ್ವನಿರ್ಮಿತ ಮನೆಗಳು, 11,772 ಹಾಸಿಗೆಗಳು, 5,715 ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶೀತ ಹವಾಮಾನದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ವಲಯದಲ್ಲಿ 35 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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