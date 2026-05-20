ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ: F-35A, F-15E ಸೇರಿ 42 ಸಮರ ವಿಮಾನಗಳು ನಾಶ; 29 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ!

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ 42 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ F35 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ನ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 20, 2026 at 7:03 PM IST

Updated : May 20, 2026 at 7:10 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಯುಎಸ್): ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ 42 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಡಿ) ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (ಸೆಂಟ್ಕಾಮ್)ನ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳಂತೆ, ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಮಾನಗಳು: ನಾಲ್ಕು F-15E ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಈಗಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು, ಒಂದು F-35A ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ II ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನ, ಒಂದು A-10 ಥಂಡರ್‌ಬೋಲ್ಟ್ II ನೆಲ-ದಾಳಿ ವಿಮಾನ, ಏಳು KC-135 ಸ್ಟ್ರಾಟೋಟ್ಯಾಂಕರ್ ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನ, ಒಂದು E-3 ಸೆಂಟ್ರಿ AWACS ವಿಮಾನ, ಎರಡು MC-130J ಕಮಾಂಡೋ II ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಮಾನ, ಒಂದು HH-60W ಜಾಲಿ ಗ್ರೀನ್ II ​​ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, 24 MQ-9 ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು MQ-4C ಟ್ರೈಟಾನ್ ಡ್ರೋನ್.

ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರದಿ (ANI)

2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಜೊತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಾಯು, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಿಧಾನಗೊಂಡವು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ದಾಳಿಗಳು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡವು. ಈಗಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಆದರೆ, ಮೇ 12ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಪೆಂಟಗನ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜೂಲ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಹರ್ಸ್ಟ್ III ಅವರು, ಇರಾನ್‌ ಮೇಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು 29 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ವರದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಮಾನಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. F-35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು ಇರಾನ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ F-35 ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಕಾದಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

